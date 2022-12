Gujarat election 2022: ‘गांधी’ के कांग्रेस विसर्जन के सपने को पूरा करने का समय आ गया: योगी

अहमदाबादPublished: Dec 03, 2022 09:16:15 pm Submitted by: nagendra singh rathore

Gandhi wanted the Congress to be dissolved that time has now come: yogi

उत्तरप्रदेश के सीएम की धोलका में जनसभा

Gujarat election 2022: ‘गांधी’ के कांग्रेस विसर्जन के सपने को पूरा करने का समय आ गया: योगी

Ahmedabad. उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अहमदाबाद जिले के धोलका में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि देश की आजादी के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस के विसर्जन का सपना देखा था। उनके उस सपने को साकार करने का समय आ गया है। उसे गुजरात से पूरा करना है।

योगी ने भ्रष्टाचार के मामले में भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार के चलते लोगों में असंतोष बढ़ा था। उसी के चलते गुजरात और देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सत्ता सौंपी। आज डबल इंजन सरकार के चलते गुजरात में बुलेट ट्रेन की गति से विकास हो रहा है।

उन्होंने उत्तरप्रदेश के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तरप्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का सफाया हो गया। 403 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को सिर्फ दो सीट मिली जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की तो जमानत तक जब्त हो गई।

योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी न तो रोजगार दे सकते हैं ना ही गरीबों के दुख के साथ दुखी हो सकते हैं।

पढ़ना जारी रखे