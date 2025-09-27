गीली जमीन में बजरी के नीचे दबा रखा था बिजली का तार

पत्रिका टीम ने बी.के.कौल नगर, आर.के. पुरम में हुए हादसे के बाद घटनास्थल की पड़ताल की। देखने में आया कि आयोजक मंडल ने पांडाल में जमीन पर बजरी(रेत) डलवा रखी थी। रेत के नीचे यहां पांडाल में लगाए उपकरणों को चलाने के लिए पीले रंग के बिजली के तार को दबाया गया था। लापरवाही की हद तो तब हुई जब रेत पर पानी डाल दिया गया। इससे करंट फैल गया। पांडाल में देविक के करंट की चपेट में आने के बाद लोग इधर-उधर हो गए।