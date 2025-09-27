Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

गीली जमीन में बजरी के नीचे दबा रखा था बिजली का तार

देर रात पत्रिका पड़ता लगरबा खेलने आए और लोग भी आ सकते थे चपेट में

अजमेर

Manish Singh

Sep 27, 2025

पांडाल में डांडिया खेल रहे बालक की करंट लगने से मौत
पांडाल में डांडिया खेल रहे बालक की करंट लगने से मौत

अजमेर(Ajmer News). बी.के.कौल नगर, आर.के. पुरम में डांडिया रास के दौरान करंट से बालक की मौत के मामले में आयोजक मण्डल की घोर लापरवाही सामने आई है। पत्रिका पड़ताल के अनुसार मुख्य पांडाल में जमीन पर बिछाई गई बजरी को गीला किया गया था जबकि उसके नीचे बिजली का तार दबा हुआ था। तार में करंट दौड़ रहा था। गनीमत रही कि बालक देविक उर्फ कृष्णा के अलावा कोई अन्य करंट की चपेट में नहीं आया। वरना जनहानि बड़ी हो सकती थी।

पत्रिका टीम ने बी.के.कौल नगर, आर.के. पुरम में हुए हादसे के बाद घटनास्थल की पड़ताल की। देखने में आया कि आयोजक मंडल ने पांडाल में जमीन पर बजरी(रेत) डलवा रखी थी। रेत के नीचे यहां पांडाल में लगाए उपकरणों को चलाने के लिए पीले रंग के बिजली के तार को दबाया गया था। लापरवाही की हद तो तब हुई जब रेत पर पानी डाल दिया गया। इससे करंट फैल गया। पांडाल में देविक के करंट की चपेट में आने के बाद लोग इधर-उधर हो गए।

बी.के. कॉल नगर आर.के.पुरम में बालक के करंट के बाद जुटे क्षेत्रवासी।

बैनर हटाकर मिटाए निशान

हादसे के बाद पांडाल में लगाए बैनर तक फाड दिए गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ बैनर तो आयोजकों ने हटाए जबकि कुछ बैनर आक्रोषित भीड़ ने फाड़ दिए। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस पहुंची तब तक यहां कोई बैनर साबुत नहीं था। डांडिया रास के आयोजन की जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। देर रात तक पुलिस प्रकरण की पड़ताल में जुटी रही।

ये भी पढ़े...पांडाल में डांडिया खेल रहे बालक की करंट लगने से मौत

Published on:

27 Sept 2025 02:29 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / गीली जमीन में बजरी के नीचे दबा रखा था बिजली का तार

