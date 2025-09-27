गीली जमीन में बजरी के नीचे दबा रखा था बिजली का तार

अजमेर(Ajmer News). बी.के.कौल नगर, आर.के. पुरम में डांडिया रास के दौरान करंट से बालक की मौत के मामले में आयोजक मण्डल की घोर लापरवाही सामने आई है। पत्रिका पड़ताल के अनुसार मुख्य पांडाल में जमीन पर बिछाई गई बजरी को गीला किया गया था जबकि उसके नीचे बिजली का तार दबा हुआ था। तार में करंट दौड़ रहा था। गनीमत रही कि बालक देविक उर्फ कृष्णा के अलावा कोई अन्य करंट की चपेट में नहीं आया। वरना जनहानि बड़ी हो सकती थी।
पत्रिका टीम ने बी.के.कौल नगर, आर.के. पुरम में हुए हादसे के बाद घटनास्थल की पड़ताल की। देखने में आया कि आयोजक मंडल ने पांडाल में जमीन पर बजरी(रेत) डलवा रखी थी। रेत के नीचे यहां पांडाल में लगाए उपकरणों को चलाने के लिए पीले रंग के बिजली के तार को दबाया गया था। लापरवाही की हद तो तब हुई जब रेत पर पानी डाल दिया गया। इससे करंट फैल गया। पांडाल में देविक के करंट की चपेट में आने के बाद लोग इधर-उधर हो गए।
हादसे के बाद पांडाल में लगाए बैनर तक फाड दिए गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ बैनर तो आयोजकों ने हटाए जबकि कुछ बैनर आक्रोषित भीड़ ने फाड़ दिए। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस पहुंची तब तक यहां कोई बैनर साबुत नहीं था। डांडिया रास के आयोजन की जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। देर रात तक पुलिस प्रकरण की पड़ताल में जुटी रही।