CBSE: स्कूल 24 घंटे में लेंगे विद्यार्थियों से पेपर का फीडबैक

अजमेर.

सीबीएसई (cbse) से सम्बद्ध स्कूल को विद्यार्थियों से परीक्षा (after exam) के बाद 24 घंटे में प्रश्न पत्रों का फीड बैक लेना होगा। इसमें शिकायतों के अलावा पेपर पैटर्न (paper pattern) और अन्य बिंदू शामिल होंगे। बोर्ड इन्हें विशेषज्ञों (specialist) के पास भेजकर जांच भी कराएगा।

सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की सालाना परीक्षाएं (annual exam) 15 फवरी प्रारंभ होंगी। इस बार 32 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे। बोर्ड ने विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र (admission letter) अपलोड कर दिए हैं।

बोर्ड ने सभी स्कूल को प्रत्येक परीक्षा के बाद 24 घंटे में विद्यार्थियों (students) से फीडबैक (feed back) लेने को कहा है। इसके तहत विद्यार्थी पेपर के आउट ऑफ कोर्स (out of course) होने, स्तरहीन सवाल पूछने (question), भाषागत त्रुटियां, पेपर (paper) को ज्यादा बोझिल या सरल बनाने जैसी शिकायतें और सुझाव दे सकेंगे।

स्कूल को विद्यार्थियों की शिकायतें/सुझाव को ई-मेल (e-mail) से बोर्ड को भेजना जरूरी होगा। बोर्ड इस फीडबैक को विशेषज्ञों (specialist) के पास भेजकर जांच कराएगा।

ले सकेंगे विशेषज्ञों से सलाह

बोर्ड विद्यार्थियों की सहायता के लिए परीक्षा पूर्व परामर्श सेवा (couselling service) भी शुरु करेगा। विद्यार्थी मोबाइल, लैडलाइन अथवा टोल फ्री (toll free number) नम्बर पर विशेषज्ञों (councellors) से सलाह ले सकेंगे। सीबीएसई (cbse) ने कई स्कूल के प्राचार्यों (principal), शिक्षकों (teacher), विशेषज्ञों (specialist) और मनोविज्ञानियों को इससे जोड़ा है। इन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है।

