ओवरलोड ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाएं

अजमेर. ऊर्जा सचिव व अध्यक्ष डिस्कॉम्स नरेश पाल गंगवार ने शुक्रवार को अजमेर डिस्कॉम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की मंशा अनुरूप बेहतर विद्युत आपूर्ति एवं उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। उन्होनें कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे सिंगल तथा 6 घंटे थ्री फेज सप्लाई सुनिश्चित की जाए। जहां ट्रांसफार्मर ओवर लोड हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाए (Increase capacity of overload transformer) तथा

आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएं।

ऊर्जा सचिव गंगवार शुक्रवार को डिस्कॉम मुख्यालय सभागार में उ‘चाधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति, फीडरों पर लोड विभाजन का कार्य, विद्युत छीजत, कृषि कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन, सतर्कता जांच,कन्’यूमर टैगिंग, रा’य सरकार की विभिन्न योजनाओं, सम्पर्क पोर्टल एवं अन्य शिकायत पोर्टलों पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण एवं दर्ज प्रकरणों की स्थिति सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर की जानकारी ली। प्रबंध निदेशक वी.एस भाटी ने ऊर्जा सचिव को डिस्कॉम की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। बैठक में निदेशक वित्त एस.एम.माथुर,सचिव प्रशासन एन.एल.राठी, संभागीय मुख्य अभियंता एन.एस.निर्वाण अतिरिक्त मुख्य अभियंता के.एस.सिसोदिया,एसई ए.के.गुप्ता, मुकेश ठाकुर ,मुख्य लेखा नियंत्राक एम.के.गोयल, मुख्य लेखाधिकारी एम.के.जैन.बी.एल.शर्मा, टीएटू एमडी मुकेश बाल्दी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

