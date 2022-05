3 महिलाएं 4 साल से दे रही धरना, अधिकारियों के आगे बेबस है Yogi आदित्यनाथ की सरकार

अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील में अलग-अलग परिवार से ताल्लुक रखने वाली तीन अलग-अलग महिलाओं का एक अजीबो-गरीब हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां अपनी जमीन बचाने के लिए तीन महिलाएं पिछले 4 साल से तहसील अतरौली में लगातार धरना दे रही हैं।

अलीगढ़ में इन तीनों महिलाओं को अपने-अपने परिवार के सदस्यों से डर है कि कहीं वह लोग अपनी जमीन किसी और बेच ना दें, इसलिए वह प्रतिदिन सुबह 10 बजे अतरौली रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर बने टीन सेट में आकर बैठ जाती हैं, सुबह 10 बजे बैठने के बाद 5,30 बजे तक अपने-अपने परिजनों का जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए आने का इंतजार करती रहती है।

Three Womens Protesting in Aligarh Last Four Year