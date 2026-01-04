अलवर जिले में 7 साल के बच्चे की हत्या, सरसों के खेत में मिला शव

अलवर। रैणी थाना क्षेत्र के अहीर बास में सात वर्षीय बालक की हत्या का मामला सामने आया है। बालक का शव अहीर बास क्षेत्र में स्थित एक सरसों के खेत में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रैणी चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।