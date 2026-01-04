अलवर जिले में 7 साल के बच्चे की हत्या, सरसों के खेत में मिला शव

रैणी थाने में पहुंचे मृतक के परिजन (फोटो-पत्रिका)
अलवर। रैणी थाना क्षेत्र के अहीर बास में सात वर्षीय बालक की हत्या का मामला सामने आया है। बालक का शव अहीर बास क्षेत्र में स्थित एक सरसों के खेत में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रैणी चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बालक के परिजन अहीर बास स्थित एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही रैणी थाना प्रभारी राजपाल सिंह मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्र में तलाश शुरू करवाई। इस बीच बालक का शव सरसों के खेत में बरामद हुआ।
मृतक बालक के पिता फकरु ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया कि थाना गोवर्धन क्षेत्र के दौलतपुर निवासी अजरू और मेरा परिवार गढ़ी सवाईराम क्षेत्र में एक ईंट भट्टे पर काम करता है। अजरू ने सरसों के खेत में ले जाकर मेरे बेटे अन्नू उर्फ आसीन की हत्या कर दी।
रैणी थाना पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस की ओर से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।
