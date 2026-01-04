4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर जिले में 7 साल के बच्चे की हत्या, सरसों के खेत में मिला शव

रैणी थाना क्षेत्र के अहीर बास में 7 साल के बच्चे की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक के पिता ने थाने में नामजद तहरीर दी है, पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Kamal Mishra

Jan 04, 2026

alwar murder

रैणी थाने में पहुंचे मृतक के परिजन (फोटो-पत्रिका)

अलवर। रैणी थाना क्षेत्र के अहीर बास में सात वर्षीय बालक की हत्या का मामला सामने आया है। बालक का शव अहीर बास क्षेत्र में स्थित एक सरसों के खेत में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रैणी चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बालक के परिजन अहीर बास स्थित एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही रैणी थाना प्रभारी राजपाल सिंह मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्र में तलाश शुरू करवाई। इस बीच बालक का शव सरसों के खेत में बरामद हुआ।

पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज

मृतक बालक के पिता फकरु ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया कि थाना गोवर्धन क्षेत्र के दौलतपुर निवासी अजरू और मेरा परिवार गढ़ी सवाईराम क्षेत्र में एक ईंट भट्टे पर काम करता है। अजरू ने सरसों के खेत में ले जाकर मेरे बेटे अन्नू उर्फ आसीन की हत्या कर दी।

जांच में जुटी पुलिस

रैणी थाना पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस की ओर से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें

जोधपुर में नौ साल के बच्चे को श्वानों ने नोचा, सिर में गंभीर चोट, अस्पताल में हुई सर्जरी
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 06:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर जिले में 7 साल के बच्चे की हत्या, सरसों के खेत में मिला शव

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: रो-रोकर पथराई आंखें… जाग-जागकर कट रही परिजनों की रातें; अमेरिका से अब तक नहीं आया राजस्थान के युवक का शव

Vipin-Chaudhary
अलवर

मरुधरा में हनुमान भक्ति का अद्भुत दृश्य: करंट से हुई लंगूर की मौत, तो भक्तों ने सुंदरकांड और भंडारे से किया विदा।

अलवर

राजस्थान के अलवर में भीषण हादसा: रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार नाना व नवासे की मौत, मामा की हालत गंभीर

Kathumar-road-accident
अलवर

कुरकुरे-टॉफी का लालच देकर बच्ची से 15 बार दरिंदगी, जज ने सुनाई ऐसी सजा कि कांप उठा दरिंदा!

अलवर

12 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले को अंतिम सांस तक उम्रकैद

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.