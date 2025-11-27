Patrika LogoSwitch to English

अलवर

कोटपूतली-बहरोड़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कांस्टेबल 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

कोटपूतली-बहरोड़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पनियाला थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल प्रवीण कुमार को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 27, 2025

आरोपी कांस्टेबल प्रवीण कुमार

कोटपूतली-बहरोड़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पनियाला थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल प्रवीण कुमार को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल को मात्र दो माह पहले ही पनियाला थाने में तैनात किया गया था।

जानकारी के अनुसार पनियाला थाना क्षेत्र में दर्ज एक मुकदमे में दोनों पक्ष समझौते पर सहमत थे। इसी प्रकरण में परवादी ने कांस्टेबल की ओर से समझौता निस्तारण कराने के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी को दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि कांस्टेबल प्रवीण कुमार लगातार 20 हजार रुपए की मांग कर रहा था।


शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाया और प्रवीण कुमार को रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़ लिया। एसीबी ने आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

27 Nov 2025 04:50 pm

