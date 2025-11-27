कोटपूतली-बहरोड़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कांस्टेबल 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार पनियाला थाना क्षेत्र में दर्ज एक मुकदमे में दोनों पक्ष समझौते पर सहमत थे। इसी प्रकरण में परवादी ने कांस्टेबल की ओर से समझौता निस्तारण कराने के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी को दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि कांस्टेबल प्रवीण कुमार लगातार 20 हजार रुपए की मांग कर रहा था।