Alwar Crime: दिल्ली में IRS अफसर की बेटी का मर्डर करने वाला राहुल मीणा अब बलात्कार के मामले में गिरफ्तार

Delhi IRS officer's daughter raped Case दिल्ली में वरिष्ठ आइआरएस अधिकारी की बेटी के यौन उत्पीड़न व हत्या के सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी राहुल मीणा को अब अलवर पुलिस ने एक महिला से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। राहुल मीणा पहले से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, जिसे पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर अलवर लेकर आई है। जिला एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर 29 मई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। राजगढ़ थाना पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है।