Alwar Crime: दिल्ली में IRS अफसर की बेटी का मर्डर करने वाला राहुल मीणा अब बलात्कार के मामले में गिरफ्तार

फाइल फोटो (पत्रिका)
Delhi IRS officer's daughter raped Case दिल्ली में वरिष्ठ आइआरएस अधिकारी की बेटी के यौन उत्पीड़न व हत्या के सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी राहुल मीणा को अब अलवर पुलिस ने एक महिला से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। राहुल मीणा पहले से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, जिसे पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर अलवर लेकर आई है। जिला एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर 29 मई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। राजगढ़ थाना पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है।
इस आरोपी का पुराना रिकॉर्ड बेहद खौफनाक रहा है। आपको बता दें कि राहुल मीणा मूल रूप से अलवर के राजगढ़ इलाके का ही रहने वाला है। वह दिल्ली में एक सीनियर आईआरएस (IRS) अधिकारी के घर पर घरेलू नौकर का काम करता था। काम के दौरान उसने पैसों और सामान के दामों में हेराफेरी की थी, जिसके पकड़े जाने पर अधिकारी ने करीब डेढ़ महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था। नौकरी से निकाले जाने के बाद से ही राहुल के मन में उस परिवार के प्रति गहरी रंजिश और गुस्सा था।
इसी बदले की आग में उसने पिछले महीने 21 अप्रैल को दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की 22 साल की मासूम बेटी का पहले यौन उत्पीड़न किया और फिर मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया था। अब जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में इस खौफनाक मर्डर को अंजाम देने से पहले आरोपी राहुल मीणा ने राजस्थान के अलवर में भी एक घिनौनी वारदात की थी।
उसने यहां एक शादीशुदा महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता की शिकायत पर राजगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया था। अब पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने इस वारदात को कैसे अंजाम दिया और क्या इस दौरान किसी और ने भी उसकी मदद की थी। पुलिस इस मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द सख्त से सख्त कानूनी न्याय मिल सके।
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