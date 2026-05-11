बानसूर में खौफनाक मंजर: बुटेरी गांव में फायरिंग से दहश़त, एक युवक के कंधे में लगी गोली

डीएसपी मेघा गोयल ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया यह मामला पुरानी आपसी रंजिश का लग रहा है। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में जगह-जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। लेकिन सरेआम हुई इस फायरिंग ने ग्रामीणों के मन में सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।