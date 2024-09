संजीव नैन होंगे अलवर के नए एसपी, आनंद शर्मा को जयपुर ग्रामीण एसपी लगाया

पुलिस अधीक्षक संजीव नैन को अलवर जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं, अलवर के वर्तमान एसपी आनंद शर्मा को जयपुर ग्रामीण का एसपी बनाया गया है।

अलवर•Sep 23, 2024 / 12:21 pm• Rajendra Banjara

संजीव नैन: अलवर एसपी

Sanjeev Nain will be the new SP of Alwar: राज्य सरकार ने देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस आदेश के तहत टोंक के पुलिस अधीक्षक संजीव नैन को अलवर जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।



वहीं, अलवर के वर्तमान एसपी आनंद शर्मा को जयपुर ग्रामीण का एसपी बनाया गया है। इसके साथ ही, राजन दुष्यंत को कोटपूतली-बहरोड़ का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जो इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। कोटपूतली-बहरोड़ की वर्तमान एसपी वन्दिता राणा का तबादला अजमेर के लिए किया गया है, जहां वे अब अजमेर की पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करेंगी। यह प्रशासनिक बदलाव प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किया गया है।