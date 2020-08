अच्छी डाइट के नाम पर भ्रष्टाचार: कोरोना मरीजों को दे रहे 200 रुपए वाला पौष्टिक भोजन, खासियत है कीड़े मिलने की गारंटी- देखें Video

अंबिकापुर. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के गृह नगर के कोविड-१९ अस्पताल की स्थिति खस्ताहाल है। यहां मरीजों को दिए जाने वाले भोजन में कीड़े (Insects in food) निकल रहे हैं। कहने को तो कोरोना मरीजों को अच्छी डाइट में 200 रुपए कीमत की थाली परोसी जा रही है लेकिन खाने की क्वालिटी व मात्रा देख ऐसा नहीं लगता। अच्छी डाइट के नाम पर महीनों से भ्रष्टाचार चल रहा है।

खाने में कीड़े (Insects in food) निकलने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी भोजन में कीड़े मिलने के मामले सामने आ चुके हैं। पूर्व में मरीजों द्वारा विरोध करने पर यह मामला स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचा था। स्वास्थ्य मंत्री ने भोजन व्यवस्था सुधारने के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए थे।

इतना ही नहीं स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों को दिए जाने वाली भोजन को भी अपने आवास पर मंगवाकर चखा था, ताकि भोजन की गुणवत्ता सुधर सके लेकिन जिम्मेदार ‘ढाक के तीन पात’ वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। इसी कड़ी में 13 अगस्त की रात मरीजों को दिए जाने वाले भोजन के पैकेट में कीड़े पाए गए। वहीं भोजन भी काफी घटिया स्तर का था। इसे देख कर मरीजों ने नाराजगी व्यक्त की।



गौरतलब है कि शासन के निर्देश पर लाखों रुपए खर्च कर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 बिस्तर का कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। यहां अब तक 400 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हो चुके हैं। इसके बावजूद कोविड-19 अस्पताल खस्ताहाल है।

अस्पताल में बिजली, पंखे, कूलर, एसी सहित अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद देखरेख के अभाव में कबाड़ होते जा रहे हैं। वहीं मरीजों के भर्ती किए जाने वाले स्थान पर साफ-सफाई नहीं होने के कारण चारों ओर गंदगी पसरी हुई है।

गुरुवार को कोविड अस्पताल में भर्ती एक मरीज द्वारा वीडियो वायरल करने के बाद अस्पताल की सारी व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। इससे पूर्व अस्पताल प्रशासन कोविड-१९ अस्पताल में बेहर सुविधा मुहैया कराने के बड़े-बड़े दावे कर रहा था। (Insects in food)



समय पर नहीं मिल रहा नाश्ता-भोजन

कोविड अस्पताल में कई मरीज शुगर, बीपी से भी पीडि़त हैं। इन्हें समय पर न तो नाश्ता-और न ही खाना मिल रहा है। वहीं मरीजों का आरोप है कि अस्पताल द्वारा दिए जाने वाले भोजन से एक बच्चे का भी पेट नहीं भर सकता है। यानी मरीजों को पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। खाने के नाम पर भ्रष्टाचार (Corruption in the name of diet) चरम पर है।



अस्पताल की विद्युत व्यवस्था खस्ताहाल

कोविड-19 अस्पताल की विद्युत व्यवस्था भी खस्ताहाल है। बेहतर विद्युत व्यवस्था न होने के कारण तरंगित तार खुले में दीवार पर उलझे पड़े हैं, जो खतरे का संकेत है। बारिश के मौसम में ऐसे भी बिजली का खतरा बढ़ जाता है। वहीं शॉट सर्किट से आग लगने की आशंका बनी रहती है। इससे पूर्व भी उलझे हुए विद्युत तार के कारण शॉट-सर्किट से अस्पताल में आग लगने जैसी घटनाएं हो चुकीं हंै फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

चारों ओर पसरी है गंदगी

कोविड-19 अस्पताल को काफी स्वच्छ व संक्रमण मुक्त रखना है, ताकि कोरोना संक्रमित मरीज के आने के बाद यहां बेहतर व्यवस्था से वह संक्रमण मुक्त हो सके। लेकिन यहां आने के बाद मरीज और संक्रमित हो सकते हैं। यहां की साफ सफाई की स्थिति काफी खराब है। बेड पर गंदे चादर पड़े हुए हैं।

वायरल हुए वीडियो में बेड की भी स्थिति ठीक नहीं दिख रही है, बेड फटे-पुराने हैं। वहीं डस्टबिन में कचरों का ढेर है। कचरे को समय पर नहीं हटाए जाने से डस्टबिन से बाहर वेस्ट सामान बिखरा पड़े रहते है। वहीं मरीज के बेड के पास भी गंदगी पसरी रहती है।



कराई जा रही है जांच

कोविड-19अस्पताल के मरीजों को गुरुवार की रात को भोजन दिया गया था। कुछ मरीजों के पैकेट में जिन्दा कीड़ा मिलने की जानकारी मिली है। इसकी जांच कराई जा रही है। हालांकि पैकेट में कीड़ा कैसे घुसा, इसका भी पता लगाया जा रहा है। खाना बनने व गर्म भोजन में कीड़ा पडऩे पर मर जाएगा। कुछ मरीज भी बाद में खाना खाने की चाहत में भोजन को रख देते हैं। हो सकता है इस दौरान भी कीड़ा भोजन के पैकेट में आ गया होगा। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है।

लाखन सिंह, मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक