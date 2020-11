America: कैबिनेट के साथ शपथ लेने की तैयारी में हैं जो बिडेन, ट्रंप ने कहा- हस्तक्षेप करे कोर्ट

वाशिंगटन। राष्ट्रपति चुनाव परिणाम ( US Presidential Election Result 2020 ) को लेकर अमरीका में अभी भी सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। जहां एक ओर प्रचंड जीत से गदगद जो बिडेन ( Joe Biden ) अपने कैबिनेट विस्तार के साथ शपथ लेने के लिए तैयारियों में जुटे हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है।

दरअसल, जो बिडेन अगले साल 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं और उसके लिए वह जोरों-शोरों से तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में जो बिडेन अपनी कैबिनेट के लिए शीर्ष नेताओं के नाम तय कर लेंगे।

US Election Result: चुनाव में गड़बड़ी के दावों को खारिज करने वाले अधिकारी को ट्रंप ने किया बर्खास्त

इन सबके बीच शनिवार को ट्रंप ने एक बार फिर से चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि उनके जांचकर्ताओं ने 'हजारों की संख्या में धोखाधड़ी वाले वोट पाए हैं, जो कम से कम चार राज्यों में 'वोट फ़्लिप' करने के लिए पर्याप्त होंगे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश की अदालतें इस पर हस्तक्षेप करके चुनाव की अखंडता बनाए रखेंगी।

....the COURAGE to do what has to be done to maintain the integrity of our Elections, and the United States of America itself. THE WORLD IS WATCHING!!!