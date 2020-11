US Election Result: चुनाव में गड़बड़ी के दावों को खारिज करने वाले अधिकारी को ट्रंप ने किया बर्खास्त

वाशिंगटन। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम ( US Presidential Election Result 2020 ) आ चुके हैं और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ( Joe Biden ) भारी बहुमत से विजय घोषित किए गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव परिणाम को मानने से इनकार कर दिया है।

अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए शीर्ष चुनाव अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल, शीर्ष चुनाव अधिकारी क्रिस क्रेब्स ( Chris Krebs Has Been Terminated ) ने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में धांधली और मतदान में फ्रॉड करने के दावों को खारिज कर दिया था।

अब बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रंप ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी एंड इन्फ्ररास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी (सिसा) के प्रमुख क्रिस क्रेब्स ने मतदान और अमरीकी चुनावों को लेकर 'बेहद भेदभावपूर्ण' टिप्पणी की थी, इस कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया है।

बता दें कि इससे पहले पिछले सप्ताह इस संस्था के सहायक निदेशक ब्रायन वेयर ने भी कुर्सी छोड़ दी थी। माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस के दबाव में उनसे अपने पद से इस्तीफा दिया है।

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.