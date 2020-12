US: Joe Biden की जीत पर लगी मुहर, इस वोटिंग में भी ट्रंप को दी मात

नई दिल्ली। अमरीका ( America ) के अगले राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन ( Joe Biden ) की ताजपोशी तय हो चुकी है। पॉपुलर वोटों के बाद अब इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग ( Electoral College Voting ) में भी जो बिडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर मात दी है। इलेक्ट्रोरल कॉलेज के नतीजों में भी जो बिडेन की जीत हुई है।

14 दिसंबर को हुई इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग में बिडेन को 306 और ट्रंप को 232 इलेक्टर्स ने वोट मिले। वहीं चुनाव हार चुके मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी विजेता होने का दावा कर रहे हैं।

#UPDATE | Democrat Joe Biden wins state-by-state Electoral College vote that formally determines US presidency. Based on November’s results, Biden earned 306 Electoral College votes to Republican Donald Trump’s 232: Reuters https://t.co/xIqeFWVd49