Weather Update: उत्तर भारत में बढ़ेगी कंपा देने वाली ठंड, कोहरे की चपेट में रहेंगे कई इलाके

नई दिल्ली। देशभर के ज्यादा इलाकों में मौसम का मिजाज ( weather update ) सर्द हो चला है। पहाड़ों पर हिमपात ( Snowfall ) का दौर बदस्तूर जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश ( Rain ) की वजह से ही भी कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिसंबर से उत्तर भारत में कंपा देने वाली ठंड में जोरदार इजाफा होगा।

साथ ही आईएमडी ने कई इलाकों में कोहरा (FOG) भी बन रहने की संभावना व्यक्त की है। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को घाटी के कई इलाकों में जोरदार हिमपात हुआ। इसके चलते कई क्षेत्रों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। इसी का असर उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है।

आरजेडी चीफ लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, रिम्स के डॉक्टरों ने सीनियर्स को दी ये चेतावनी

Significant Weather Features are:

♦ Fall in minimum temperatures by 3-5°C over most parts of northwest India during next 4 days. No significant change in minimum temperatures over most parts of Central & East India during next 2-3 days and fall by 2-4°C thereafter.