अमरीका में कोरोना वायरस का कहर जारी, एक दिन में 4 लाख से ज्यादा नए मामले आए सामने

वाशिंगटन। अमरीका में कोरोनावायरस के अब तक के सबसे अधिक दैनिक मामले दर्ज हुए हैं। इसकी जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने शनिवार को अपने अपडेट में कहा कि देश में रिकॉर्ड 4,03,359 नए मामले और 2,756 मौतें दर्ज किए गए। रविवार की सुबह तक अमरीका में दुनिया के सबसे ज्यादा 1,76,31,293 मामले 3,16,006 मौतें दर्ज हो चुकी थीं।

7 दिन के दिन के औसम आंकड़ें

वहीं शनिवार के आंकड़ों के मुताबिक, यहां 7 दिन का औसत मामलों का आंकड़ा रिकॉर्ड 238,923 पर और सात दिन की औसत दैनिक मृत्यु बढ़कर 2,500 पर पहुंच गईं थीं। द कोविद ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के नए आंकड़ों के अनुसार, 1,14,751 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। प्रोजेक्ट ने ट्विटर पर कहा, "दिसंबर में अब तक केवल सत्रह दिन हुए हैं और यह इस महामारी में अब तक सबसे ज्यादा जानें लेने वाला दूसरा महीना बन चुका है।" केवल दिसंबर में देश भर में 42,500 से अधिक कोरोनोवायरस मौतें हो चुकी हैं।

