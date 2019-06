अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल में गूंजे 'अनुलोम-विलोम' के स्वर

संयुक्त राष्ट्र। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सैंकड़ों अधिकारियों ने योग के विभिन्न आसन किए। पूरे हॉल में अनुलोम-विलोम के स्वर गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भारत की यह मुहिम अब पश्चिमी देशों में सिर चढ़कर बोल रही है। कार्यक्रम में शामिल हुए संयुक्त राष्ट्र के सैंकड़ों अधिकारी और राजनयिकों ने जलवायु परिवर्तन, सहिष्णुता तथा शांति का संदेश देते हुए योग दिवस मनाया।

पूरी दुनिया योगमय, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर ‘सूर्य नमस्कार’

सभी वर्गों के लोग शामिल हुए

पांचवे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत के स्थायी मिशन की ओर से गुरुवार को महासभा के हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक, अधिकारी, योगगुरु, बच्चे और विभिन्न वर्गों के लोग पहुंचे। महासभा के हॉल में पहली बार विशाल योग कार्यक्रम आयोजित किया गया।

If it rains outside .....#YogaDay observance @UN moves to a better location inside - GA Hall pic.twitter.com/fUB8XNpsW6