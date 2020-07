American Air Force का F-16 लड़ाकू विमान New Mexico में क्रैश, हादसे में Pilot सुरक्षित

मेक्सिको सिटी। दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों ( Fighter Aircrafts ) में से एक अमरीकी लड़ाकू विमान F-16 ( American Fighter Aircrafts F-16 ) मंगलवार को क्रैश हो गया। यह हादसा न्यू मैक्सिको ( New Mexico) इलाके में हुआ। हालांकि इस हादसे में पायलट सुरक्षित बच गया, क्योंकि पायलट ने समय रहते सही वक्त पर खुद को विमान से इजेक्ट कर लिया था।

अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमरीकी वायुसेना ( US Airforce ) का यह लड़ाकू विमान न्यू मैक्सिको के पास होलोमैन एयर फोर्स बेस ( Holoman air force base ) के करीब हादसे का शिकार हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि मई से लेकर अबतक यहां ऐसे पांच हादसे हो चुके हैं।

सबसे बड़ी बात कि दो हफ्ते में दो F-16 लड़ाकू विमान क्रैश ( F-16 fighter plane crash ) हो चुका है। इससे पहले एक जुलाई को एक विमान क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट की मौत हो गई थी।

A USAF F-16 Viper from the 49 WG crashed during landing at Holloman AFB at approximately 1800 MDT today. The sole pilot on board successfully ejected and is currently being treated for minor injuries.



Emergency responders are on scene.



📖https://t.co/XT4ecjbgy6