US Election 2020: मतदान के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, जानें किस मुश्किल का किया जिक्र

नई दिल्ली। अमरीका अपना नया राष्ट्रपति चुनने ( US Election 2020 ) की दहलीज पर खड़ा है। सबकी नजरें इस बात पर है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप या डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बिडेन में से कौन अमरीका का अगला राष्ट्रपति बनेगा। सिर्फ अमरीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस चुनावी नतीजों पर नजरे जमाए बैठी है। कई राज्यों में वोटिंग अंतिम दौर में है, तो कई जगहों पर अब मतगणना हो रही है।

इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए ना सिर्फ अपनी जीत की ओर इशारा किया है, बल्कि एक मुश्किल का भी जिक्र किया है।

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!

डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के बीच एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने अमरीकी जनता का धन्यवाद किया है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा- अमरीका के लोगों को धन्यवाद ‘हम पूरे देश में हर जगह वास्तव में अच्छी हालात में हैं।'

इस मुश्किल का किया जिक्र

यही नहीं इसके अलावा ट्रंप ने कहा है, अमरीका में वोटिंग चल रही है। सभी लोग मतदान कर रहे हैं। इस बार मतदान भी काफी अच्छा हो रहा है। ऐसे में मेरे लिए जीतना आसान है, लेकिन हार पचा पाना मुश्किल है।

दरअसल ट्रंप के मुताबिक वे जीत की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हारते हैं उनके लिए ये हार पचा पाना ही सबसे बड़ी मुश्किल होगी।

क्योंकि ट्रंप का मानना है कि उन्होंने अमरीका को अपने कार्यकाल में बेहतरीन अर्थव्यवस्था दी। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के दौरान अमरीकी की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी।

इसको लेकर भी उन्होंने एक ट्वीट किया।

Get out & VOTE! Under my Administration, our ECONOMY is growing at the fastest rate EVER at 33.1%. Next year will be the GREATEST ECONOMIC YEAR in American History!



Find your polling place below. https://t.co/OODmll3Snt