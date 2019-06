अमरीका: व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा छोड़ेंगी पद, राष्ट्रपति ट्रंप ने की घोषणा

वाशिंगटन। अमरीका ( America ) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( president Donald Trump ) ने घोषणा की है कि व्हाइट हाउस की प्रैस सचिव सारा सैंडर्स ( sara sander ) जून के अंत तक अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, ट्रंप ने गुरुवार को दो ट्वीट कर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सांडर्स अपने गृह प्रांत अर्कासस लौट जाएंगी।

ट्रंप ने ट्वीट किया, 'वे असाधारण प्रतिभाशाली होने के साथ-साथ बहुत विशेष व्यक्ति हैं, जिन्होंने शानदार काम किया। मुझे उम्मीद है कि वे अर्कासस के गवर्नर का चुनाव लड़ेंगी। वे शानदार काम करेंगी।’ उन्होंने हालांकि नए प्रैस सचिव का नाम नहीं बताया।

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....