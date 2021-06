जमीनी विवाद में लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से प्रहार कर अधेड़ की हत्या

जमीनी विवाद में लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से प्रहार कर अधेड़ की हत्या

Murder of Middle-Aged By Hitting With Sticks And Axes In Land Dispute- उत्तर प्रदेश के अमेठी में वर्षों से जमे दरोगा भरत उपाध्याय अपराध पर अंकुश लगा पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अब यहां मोहनगंज थाने के इंचार्ज रहते हुए हंसवा गांव में जमीन के विवाद के चलते हमलावरों ने लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से अधेड़ पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया।