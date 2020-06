Afghanistan: राजधानी काबुल IED विस्फोट, 2 अफगान मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की मौत

काबुल। अफगानिस्तान में शांति ( Afghanistan peace ) बहाली को लेकर अमरीका ( America ) और तालिबान ( Taliban ) के बीच एक अहम समझौता हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी हमलों का सिलसिला बरकरार है। अफगानिस्तान में आतंकियों ने शनिवार को एक बम विस्फोट ( IED Blast ) किया, जिसमें अफगानिस्तान स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग ( AIHRC ) के दो कर्मचारियों की मौत हो गई।

पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि यह विस्फोट सुबह करीब 7.45 बजे राजधानी काबुल के बोटखाक में हुआ, जब AIHRC के दोनों कर्मचारी ऑफिस जा रहे थे। धमाके में दोनों की मौत हो गई। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है।

काबुल के पुलिस प्रवक्ता फिरदौस फरमाज ने बताया कि मैग्नेटिक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ( IED ) से विस्फोट हुआ है। AIHRC के प्रवक्ता मुहम्मद रजा जाफरी ने बताया कि इस हादसे में मरने वालों में एक महिला शामिल थीं। जाफरी ने मृतक महिला अधिकारी के नाम का खुलासा नहीं किया।

UNAMA condemns the killing today in #Kabul of two @AfghanistanIHRC staff members in IED blast. There can be no justification for attacks against human rights defenders. Immediate investigation needed with perpetrators held to account. #Afghanistan pic.twitter.com/apA60RsJw1