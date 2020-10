Afghanistan: निमरोज प्रांत में सेना की चौकी पर आतंकी हमला, 20 जवान शहीद

काबुल। अफगानिस्तान में शांति बहाली ( Afghanistan Peace Talk ) को लेकर लगातर वार्ता का दौर जारी है, लेकिन इसके बावजूद हमलों को सिलसिला नहीं थम रहा है। ताजा मामला अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत से आया है। निमरोज प्रांत के खाशरोड जिले में सेना की चौकी को ( Terror Attack In Nimroz Province ) निशाना बनाते हुए एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले में सेना के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि कई घायल हुए हैं।

स्थानीय मीडिया टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार की शाम को तालिबानियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। फिलहाल, तालिबान की ओर से इस हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

बता दें कि यह हमला ऐसे समय में अंजाम दिया गया है, जब अफगान सरकार और तालिबान के बीच कुवैत की राजधानी दोहा में शांति बहाली को लेकर वार्ता हो रही है। काफी दिनों से दोनों पक्षों के बीच वार्ता चल रही है, लेकिन इसका नतीजा अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है।

At least 20 army soldiers killed in a Taliban attack on their outpost in Khashrod district, Nimroz province, last evening: TOLO News#Afghanistan