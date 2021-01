आखिरकार सामने आए दो महीने लापता चीन के दिग्गज कारोबारी, जानिए क्या बोले Jack Ma

नई दिल्ली। पिछले दो से ज्यादा महीनों से लापता चीन ( China ) के दिग्गज कारोबारी जैक मा ( Jack Ma )आखिरकार जनता के सामने आ ही गए। एशिया के सबसे अमीर हस्तियों में शुमार अलीबाबा ग्रुप ( Alibaba ) के मालिक जैक लंबे समय से गायब होने के बाद बुधवार को अचानक सबके सामने आ गए।

एक प्रेस वार्ता के जरिए जैक मा देश और दुनिया से रूबरू हुए। चीन के एक अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जैक मा का एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आईए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा...

#Alibaba founder Jack Ma Yun @JackMa, the English teacher turned entrepreneur, met with 100 rural teachers from across the country via video link on Wednesday. “We’ll meet again after the [COVID-19] epidemic is over,” he said to them: report pic.twitter.com/oj2JQqZGnI