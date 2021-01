Team India की ऐतिहासिक जीत पर शशि थरूर की डिक्शनरी से निकला एक और शब्द, जानिए इसका मतलब

नई दिल्ली। ब्रिस्बेन में चल रहे चौथे टेस्ट में ऐतिहासिक जीत के साथ टीम इंडिया ( Team India ) ने दुनियाभर में सुर्खियां बंटोरी। ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती में मात देकर भारतीय रणबांकुरों ने साबित कर दिया परिस्थितियों कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जज्बे के साथ निखरना उन्हें आता है।

भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हरा दिया और बॉर्डर-गावसकर ट्रोफी अपने पास रखी। इस शानदारी जीत के बाद भारतीय टीम को कई दिग्गजों ने बधाई दी।

इसी लिस्ट में कांग्रेस नेता शशि थरूर भी शामिल रहे। शशि थरूर ने अपनी चीर परिचित अंदाज में डिक्शनरी का नया शब्द निकाला। आईए जानते हैं क्या है शशि थरूर की ओर से साझा किए गए नए शब्द का मतलब।

Yes, Michael Clarke is right -- let's celebrate for a year... starting with hammering the English from next month! https://t.co/SsKswAJpMY

टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के खुश देश और दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों की ओर से बधाईयों का तांता लग गया। बधाई देने वालों में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल थे। लेकिन उनका अंदाजा बाकी लोगों से अलग था। इस बार भी उन्होंने अपनी डिक्शनरी के खजाने को खोला और एक नया शब्द निकालर अपनी फीलिंग का इजहार किया।

अपने ट्रेड मार्क शैली में शशि थरूर ने ऑस्ट्रेलिया को जमकर ट्रोल भी किया।

#WordIfTheDay: epicaricacy! I am not the gloating kind but there’s a special pleasure in reading these comments today... When everything else has been said,what remains but “wow”?! #IndvsAus pic.twitter.com/ZauqQ2DMP9