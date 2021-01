Ind Vs Aus: ब्रिस्बेन में ऐतिहासिक जीत के साथ टीम इंडिया ने बनाए ये 3 अनूठे रिकॉर्ड, जानकर आपको भी होगा नाज

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ( India vs Australia Fourth Test ) चौथे टेस्ट में भारत के रणबांकुरों ने साबित कर दिया कि चाहे बाधाएं कितनी भी क्यों ना आ जाएं, हम किसी से कम नहीं। टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन के साथ ही 19 जनवरी 2021 भारतीय क्रिकेट के लिए सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गई।

टीम इंडिया ने आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को उसके सबसे मजबूत गढ़, गाबा, में उसकी सबसे शर्मनाक स्थिति में पहुंचा दिया। इस दौरान विकेट कीपर ऋषभ पंत की बेहतरीन पारी का अहम योगदान रहा ही साथ ही अन्य खिलाड़ियों ने भी उम्दा खेल का प्रदर्शन किया। आईए जानते हैं यहां टीम इंडिया ने किन तीन रिकॉर्डों को अपने नाम किया।

After the hard-fought win at The Gabba, India move to the No.1 spot in ICC World Test Championship standings. Australia slip to No.3: ICC#AUSvsIND https://t.co/BZEIcMIw6g