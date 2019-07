अफगानिस्तान: कंधार बम धमाके में 11 की मौत, 35 लोग घायल

काबुल। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में सड़क किनारे बम फटने से ट्रक में सवार 11 लोगों की मौत हो गई। सेना के उप प्रवक्ता अहमद सादिक ईसा ने बताया कि विस्फोट में लगभग 35 अन्य नागरिक घायल हो गए। कंधार में प्रांतीय परिषद के सदस्य यूसुफ यूनुसोई ने बताया कि मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

