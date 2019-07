140 दिन बाद पाकिस्तान ने भारत के लिए खोला एयरस्पेस, बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद लगी थी रोक

नई दिल्ली। बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद से बंद पड़े पाकिस्तान एयरस्पेस को मंगलवार खोल दिया गया। 140 दिन के बाद पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र नागरिक उड़ान के लिए चालू कर दिया। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान एयरस्पेस को सभी प्रकार के नागरिक यातायात के लिए खोल दिया गया है।

इस कदम से एयर इंडिया को बड़ी राहत मिलेगी। पाकिस्तानी एयरस्पेस बंद होने से एयरइंडिया को करीब 491 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

Pakistan Civil Aviation Authority issues notice to airmen (NOTAM), states "with immediate effect pakistan airspace is open for all type of civil traffic on published ATS (air traffic service) routes". pic.twitter.com/UMuOnK3WSg