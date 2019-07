PM इमरान को लगा बड़ा झटका, ATC ने आतंकी हाफिज सईद समेत 4 को दी अग्रिम जमानत

इस्लामाबाद। आतंकी सगंठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद ( Hafiz Saeed ) को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ( anti-terrorism court ) ने लाहौर में सोमवार को हाफिज सईद को एक मामले में गिरफ्तारी से पहले ही जमानत दे दी।

अपनी मदरसा के लिए भूमि के अवैध उपयोग से संबंधित मामले में हाफिज सईद के साथ-साथ अन्य तीन लोगों को भी अदालत ने जमानत दी है। अदालत ने सभी अभियुक्तों को अंतरिम जमानत दी, जिसमें हाफिज सईद, हाफिज मसूद, अमीर हामजा और मलिक जफर शामिल थे। कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के निजी बॉंड पर 31 अगस्त तक के लिए जमानत दी है।

अन्य याचिकाकर्ताओं में मुहम्मद अयूब शेख, जफर इकबाल, सैयद लुकमान अली शाह, हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल सलाम, अब्दुल गफ्फार और अब्दुल कुदूस शाहिद शामिल हैं।

