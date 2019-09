भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में चीनी युद्धपोत की तस्वीरें लीं, गहरी साजिश का अंदेशा

नई दिल्ली। भारत की जलसीमा में चीनी युद्धपोत और एक पनडुब्बी को देखा गया है। भारतीय नौसेना के सर्विलांस एयरक्राफ्ट ने पेट्रोलिंग के दौरान यह तस्वीरें लीं। माना जा रहा है कि चीन की यह हरकत कोई गहरी साजिश हो सकती है। पाकिस्तान का दोस्त चीन भारत के विकास से जलता है। उसका मानना है कि अगर भारत एशिया में उससे शक्तिशाली देश बन गया तो उसके अस्तित्व पर खतरा होगा।

अमरीका में मंच को साझा करेंगे मोदी और ट्रंप, 50 हजार लोगों ने कराई बुकिंग

Indian Navy’sP-8I spy planes successfully track Chinese amphibious warship Xian-32 in Southern Indian Ocean Region. Pics of Landing Paltrorm Dock Xian 32 clicked by P-8I surveillance aircraft in 1st half of Sept before it entered Sri Lankan waters.(Pic source:Indian Navy sources) pic.twitter.com/qn6h2F2gjo