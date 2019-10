जवानों की शहादत का भारतीय सेना ने लिया बदला, PoK के कई आतंकी अड्डों को किया तबाह, मारे गए 15 पाकिस्तानी

मुज्जफराबाद। भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक, भारतीय सेना ने भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर (Pok) में कई आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है कि तंगधार सेक्टर से सटे पाक अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी कैंप एक्टिव थे, जिन्हें अब भारतीय सेना ने ठिकाने लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक, नीलम घाटी में स्थित आतंकी कैंपों को तोप से निशाना बनाया गया है।

Indian Army has launched attacks on terrorist camps situated inside Pakistan occupied Kashmir (PoK) opposite the Tangdhar sector. This is in retaliation to the support provided by Pakistan Army to push terrorists into Indian territory. pic.twitter.com/yCJaBV1NXk — ANI (@ANI) October 20, 2019

आतंकियों की घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने रविवार सुबह इन आतंकियों की तरफ से की जा रही घुसपैठ की कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब तक मिली रिपोर्ट्स के अनुसार सेना के जवानों ने आतंकियों को नेस्तानाबूत करने के लिए आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया।

Sources: Four terror launch pads in Neelam valley (Pakistan Occupied Kashmir) have been targeted/destroyed, fatalities reported. Indian Army has launched attacks on terrorist camps situated inside Pakistan occupied Kashmir (PoK) opposite the Tangdhar sector. pic.twitter.com/phQucUX9Zz — ANI (@ANI) October 20, 2019

सूत्रों के मुताबिक, भारतीय सेना की कार्रवाई में करीब 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इसके साथ ही कई घायल भी हुए हैं। हालांकि सेना की इस कार्रवाई में आतंकी कैंप में कितने आतंकी मारे गए हैं इसको लेकर कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन, कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 15 लोग मारे गए हैं।

Sources: As per reports, 4-5 Pakistan Army soldiers have been killed and several have been injured. Indian Army has launched attacks on terrorist camps situated inside Pakistan occupied Kashmir (PoK) opposite the Tangdhar sector. pic.twitter.com/SFFFjAReHX — ANI (@ANI) October 20, 2019

भारतीय सेना की यह सीमा पार तीसरी सबसे बड़ी कार्रवाई

यहां आपको बता दें कि उरी सेक्टर में हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना की यह सीमा पार तीसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है। वहीं, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भी पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्‍टर में सीजफायर तोड़ा था, जिसमें दो जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई। यही नहीं, पाकिस्तान की ओर से की गई इस फायरिंग में कम से कम पांच नागरिक घायल भी हुए।