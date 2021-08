Kazakhstan Blast: कजाकिस्तान में सैन्य गोला-बारूद गोदाम में विस्फोट, 9 की मौत

काबुल। अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान के कब्जे के बाद से हालात बहुत खराब हैं। भारत, अमरीका, ब्रिटेन आदि तमाम देश अपने-अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कवायद में जुटा है। इस बीच गुरुवार को काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Kabul International Airport) पर एक जबरदस्त विस्फोट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस धमाके में अब तक 100 से अधिक लोगों के मौत होने की खबर है, जबकि 150 से अधिक लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है।

वहीं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पड़ोसी देश कजाकिस्तान में भी एक जोरदार धमाका (Kazakhstan Blast) हुआ है। जानकारी के अनुसार, कजाकिस्तान के तराज शहर (Taraz City) स्थित एक सैन्य गोदाम में यह धमाका हुआ है। इस विस्फोट के कारण 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं।

कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री नूरलान यरमेकबायेव ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि सैन्य गोदाम में सिलसिलेवार विस्फोट हुए हैं। हम विस्फोट के विभिन्न कारणों से इनकार नहीं कर रहे हैं। यह सुरक्षा व्यवस्था में चूक अथवा स्वत: स्फूर्त गोलीबारी या रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। इसके साथ ही आगजनी या तोडफोड़ को भी नकारा नहीं जा सकता है।

