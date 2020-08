Malaysia के पूर्व PM Mahatir Mohammad ने कश्मीर पर फिर उगला जहर, Imran ने कहा- शुक्रिया

क्‍वालालंपुर। कश्मीर मामले ( Kashmir Issue ) को लेकर पाकिस्तान ( Pakistan ) लगातार विश्व स्तर पर भारत के खिलाफ मुहिम खड़ा करने की कोशिश में है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। हालांकि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ( Malaysia Former PM Mahatir Mohammad ) कश्मीर मामले पर टांग अड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं।

दरअसल, बीते दिनों कश्मीर को लेकर दिए गए अपने आधारहीन बयानों पर पश्चाताप करने के एक दिन बाद ही महातिर मोहम्मद ने यू-टर्न लेते हुए कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। मलेशिया की राजधानी क्‍वालालंपुर ( Kuala Lumpur ) में शनिवार को कश्मीर मामले पर पाकिस्तान की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर से अपने पुराने बयान का समर्थन किया। महातिर मोहम्मद ने कहा कि मुझे पता था कि इस मुद्दे पर बयान देने से नुकसान होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसपर बोला। महातिर मोहम्मद के बयान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ( Pakistan PM Imran Khan ) ने खुशी जताई और उन्हें धन्यवाद कहा है।

I offer no apology for what I had said though I am sorry that it had affected our palm oil export to India. I don’t know if that is a high price to pay for speaking out against such injustices.