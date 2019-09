मलेशियाई पीएम का बड़ा खुलासा: जाकिर नाइक को नहीं अपनाना चाहता कोई देश, पीएम मोदी ने भी नहीं की थी मांग

कुआलालांपुर। मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉ. महातिर मोहम्मद महातिर ने विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को लेकर बड़ा बयान दिया है। महातिर ने खुलासा किया कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई बीती मुलाकात के दौरान जाकिर नाइक को लौटाने को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। महातिर ने कहा कि नाइक को ज्यादातर देश अपनाना नहीं चाहते।

PM of Malaysia, Dr Mahathir says "Zakir Naik isn't a national of this country, he was given permanent status by previous govt. Permanent resident isn't supposed to make comments on country's system or politics, he breached that, so now he isn't allowed to speak": Malaysian Media https://t.co/gRQghbLAzD