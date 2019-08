मालदीव ने फिर से PAK को दिया करारा झटका, कहा- जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला

माले। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बौखलाया पाकिस्तान दुनियाभर में भारत के खिलाफ प्रोपैगैंडा फैला रहा है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है।

पाकिस्तान के विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी ( Shah Mahmood Qureshi ) ने एक बार फिर से मालदीव से कश्मीर को लेकर गुहार लगाई। कुरैशी ने मालदीव के विदेशमंत्री अब्दुल्ला शाहिद ( Abdulla Shahid ) से फोन पर बातचीत की और कश्मीर मामले पर दखल देने की बात कही।

आर्टिकल 370: UNSC में भारत ने इमरान को दिखाया आईना, कहा- जिहाद के नाम पर हिंसा भड़का रहा है पाक

इसपर अब्दुल्ला ने कुरैशी को करारा झटका देते हुए कहा कि मालदीव ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की भारत सरकार के फैसले को एक आंतरिक मामले के रूप में देखा है।

Abdulla Shahid, Maldives Foreign Affairs Minister in a telephonic conversation with his Pakistani counterpart Shah Mahmood Qureshi: The Maldives viewed the decision taken by India regarding Article 370 of the Indian Constitution as an internal matter. (File pics) pic.twitter.com/BjVwZlouTu