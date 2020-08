Nepal: Landslide से एक दर्जन से अधिक मकान ध्वस्त, 5 की मौत, 38 लापता

काठमांडु। पड़ोसी देश नेपाल ( Nepal ) के सिंधुपालचौक जिले ( Sindhupalchowk District ) में शुक्रवार की सुबह करीब 6:30 बजे भूस्खलन की एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी। भूस्खलन ( Landslide ) की इस घटना में एक दर्जन से अधिक मकान ध्वस्त हो गए। इन मकानों में दब कर अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आठ अन्य घायल हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी 38 लोग लापता हैं। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

जिला पुलिस कार्यालय, माधव में उप पुलिस अधीक्षक ( DSP ) के मुताबिक, सिंधुपालचौक जिले के जुगल ग्रामीण नगर पालिका-2 के लिदिमो लामा टोले ( Lidimo Lama Tola ) में शुक्रवार सुबह भूस्खलन की घटना हुई। इस घटना में कम से कम 13 मकान ध्वस्त हो गए।

Nepal में Landslide से 12 लोगों की मौत और 40 से अधिक लापता, अगले तीन दिन तक भारी बारिश की चेतावनी

अधिकारी ने बताया कि भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए 13 घरों के सदस्यों में से 15 लोग लोगों को आपदा स्थल से बाहर निकाला जा चुका है, जबकि कम से कम पांच घरों के सदस्य अभी भी लापता हैं। उन्होंने बताया कि आपदा स्थल बहुत ही दूसरस्थ स्थान पर है। ऐसे में बचाव दल का फौरन वहां पहुंचने में काफी दिक्कतें हो रही है और पैदल वहां तक पहुंचना मुश्किल है। लिहाजा, एक हेलीकाप्टर के जरिए भूस्खलन स्थल तक जाने के लिए तैयारी चल रही है।

इस बीच, यह भी बताया जा रहा है कि जुगल ग्रामीण नगर पालिका-2 ( Jugal Rural Municipality-2 ) में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की यह घटना हुई है। जानकारी के अनुसार, लिड्डी गांव में शुक्रवार की सुबह से लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण भूसख्लन में 13 मकान दब गए। इस वजह से इन मकानों में रहने वालों समेत अन्य कई परिवारों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

Nepal: 5 bodies found, 8 injured & 38 people missing after a landslide swept houses at around 6:30 am in Sindhupalchowk district.



The landslide collapsed more than a dozen houses in Lidimo Lama Tole, Jugal rural municipality-2 in Sindhupalchok area of North-Central Nepal