हिंदुओं के खिलाफ फिर साफ दिखी इमरान की पार्टी की नीयत, पाकिस्तान में लगवाए अभद्र भाषा वाले पोस्टर

इस्लामाबाद। पाकिस्तान से एक बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्टर सामने आया है। इस पोस्टर में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर भड़काऊ बाते कही गई हैं। यह पोस्टर खुद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ओर से जारी किया गया है।

लाहौर के महासचिव का पोस्टर वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह पोस्टर लाहौर के महासचिव मियां मोहम्मद अकरम उस्मान का है। इस पोस्टर में लिखा गया है, 'हिंदू बात से नहीं, लात से मानता है।' पोस्टर में उस्मान के साथ-साथ जिन्ना की भी तस्वीर है। इसको देखकर यह साफ होता है कि वहां रहनेवाले अल्पसंख्यकों का सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी शोषण हो रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर उनके धर्म की आड़ में निशाना साधा जा रहा है।

पाकिस्तान: बाथरूम में संदिग्ध हालत में मिला लंदन से आई दो बहनों का शव, ऑनर किलिंग का शक

पाकिस्तान के 'कश्मीर एकजुटता दिवस' के मौके पर लगे पोस्टर

हिंदुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करनेवालों में पाक प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हैं। यह विवादित पोस्टर पाकिस्तान के 'कश्मीर एकजुटता दिवस' के मौके पर लगाया गया है। पोस्टर में भड़काऊ टिप्पणी के साथ-साथ नीचे की तरफ बने तिरंगे पर क्रॉस भी लगाया गया है।

पीएम मोदी के प्रॉक्सी वॉर आरोप पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची, कहा- 'हल्के में न लें'

पाकिस्तान की पत्रकार ने शेयर किया पोस्टर

पोस्टर को पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार नायला इनायत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इनायत ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा कि कश्मीर दिवस पर पीटीआई के लाहौर जनरल सेक्रेट्री: हिंदू बात से नहीं, लात से मानते हैं। यह आपके लिए नया पाकिस्तान है।

A poster from PTI General Secretary Lahore on Kashmir Day reads: Hindu baat se nahin laat se manta hai. This is the bigoted Naya Pakistan for you. pic.twitter.com/KwQoN1eZ7U