चीन ने उठाया कश्मीर मुद्दा, धारा 370 के पक्ष में जयशंकर ने दिया दो टूक जवाब

बीजिंग। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बीच सोमवार को विदेश मंत्री एस.जयशंकर बीजिंग पहुंचे। इस दौरान विदेश मंत्री के सामने कश्मीर मसला भी उठा। मगर उन्होंने ऐसा कहकर चीन का मुंह बंद कर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग ली जब आमने-सामने आए तो जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने और राज्य का पुनर्गठन करने का मामला सामने आया।

चीन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा- दोनों देशों के संबंधों में स्थिरता कायम रहनी चाहिए

EAM @DrSJaishankar and FM Wang Yi delivered remarks to the media delegations from both countries at the closing session 4th India China High Level Media Forum. @MEAIndia

Link to EAM’s remarks: https://t.co/v8GYsCYUe8 pic.twitter.com/VEMaWM7gAo