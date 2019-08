चीन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा- दोनों देशों के संबंधों में स्थिरता कायम रहनी चाहिए

बीजिंग। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति वांग चिशान से सोमवार को मुलाकात की। माना जा रहा है यह मुलाकात जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के बाद पनपे तनाव को लेकर अहम है।इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत-चीन संबंधों को उस समय स्थिरता का कारक होना चाहिए जब दुनिया अनिश्चितता का सामना कर रही है।

उन्होंने कहा कि वे दो साल पहले अस्ताना में एक आम सहमति पर पहुंचे थे। ऐसे समय में जब दुनिया अधिक अनिश्चित है, तो दोनों के संबंध स्थिर रहने चाहिए। इस दौरान जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री से मिलने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी पहुंचे थे। उन्होंने चीन से समर्थन की मांग की थी।

धारा 370 खत्म होने से बौखलाए इमरान खान का नया पैंतरा, अब RSS को ठहराया जिम्मेदार

External Affairs Minister, S Jaishankar meets Vice President of China, Wang Qishan, in Beijing. EAM Jaishankar is on a three-day visit to China to co-chair the second meeting of the India-China 'High-Level Mechanism' on cultural and people-to-people exchanges. pic.twitter.com/pLrrUwEiuw