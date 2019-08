धारा 370 खत्म होने से बौखलाए इमरान खान का नया पैंतरा, अब RSS को ठहराया जिम्मेदार

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर एक बार फिर से जहर उगला है।

इमरान खान जम्मू-कश्मीर मुद्दे की ओर दुनिया भर का ध्यान येन-केन-प्रकारेण आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में इमरान खान ने एक ट्वीट करते हुए दुनिया के देशों से अपील की है कि कश्मीर मुद्दे पर दखल दें। जबकि इससे पहले रूस, अमरीका, मालदीव, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने पाकिस्तान को भाव नहीं दिया तो अब एक नया दांव आजमाया है।

पाकिस्तान ने धारा 370 को सांप्रदायिकता से जोड़ा, कहा- हम मुसलमान हैं, डर शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं

इमरान खान ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर अब राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ ( RSS ) पर अपनी भड़ास निकाली है। अपने ट्वीट में इमरान ने लिखा 'आरएसएस की नाजी विचारधारा के प्रभाव में आकर कश्मीर में कर्फ्यू की स्थिति है।'

इमरान खान ने आर्टिकल 370 हटाने के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आरएसएस की विचारधारा हिंदू श्रेष्ठता की है।

इमरान यहीं नहीं रूके, उन्होंने आरोप लगाया कि भारत कश्मीर की डेमोग्रफी को बदलने की कोशिश कर रहा है। इमरान ने अपना प्रौपेगैंडा फैलाते हुए कहा, क्या वैश्विक समुदाय भारत को लेकर चुप रहेगा, जैसे हिटलर के नरसंहार को लेकर चुप्पी थी।

Heights of frustration from d ringleader of global terror empire Pakistan . Threat to democratic world is from Pak-sponsored Jehadi terror, not from India. We have undone Jinnah’s Two Nation theory n Sheik Abdullah’s Three Nation theory today. Can IK end religious fascism in Pak? https://t.co/yBiPl9qmmD