पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी नहीं होगी ईरान-अमेरिका में शांति-वार्ता? होर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की रखी शर्त

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर को बढ़ाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शांति-वार्ता और दोनों देशों के बीच समझौता करने के प्रयासों को भी तेज़ कर दिया है। कुछ दिन पहले अमेरिकी प्रतिंनिधिमंडल इसी सिलसिले में पाकिस्तान (Pakistan) पहुंचा था। दोनों पक्षों के बीच शांति-वार्ता का दूसरा दौर आयोजित होना था, लेकिन ईरान ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। हालांकि अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान पहुंचने वाला है। हालांकि इस बार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) इस्लामाबाद नहीं जाएंगे और ट्रंप के खास राजदूत स्टीव विटकॉफ (Steve Wifkoff) और जेरेड कुशनर (Jered Kushner), जो ट्रंप के दामाद भी हैं, ही पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे।