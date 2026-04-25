UAE की मध्यस्थता पर रूस-यूक्रेन ने रिहा किए 193-193 कैदी, अब तक कुल 6,691 लोगों को मिली आजादी

UAE की मध्यस्थता पर रूस-यूक्रेन ने कैदियों को रिहा किया (Photo- IANS)
संयुक्त अरब अमीरात ने रूस और यूक्रेन के बीच एक और सफल मध्यस्थता कराई है। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने 193-193 कैदियों की रिहाई की है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने रूसी संघ और यूक्रेन गणराज्य के बीच नई मध्यस्थता कोशिशों की सफलता की घोषणा की है। UAE की इस मध्यस्थता के जरिए रूस और यूक्रेन के बीच रिहा किए गए कुल कैदियों की संख्या बढ़कर 6,691 हो गई है।
रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की सफलता के बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने इसकी जानकारी दी है। UAE के विदेश मंत्रालय ने मध्यस्थता कोशिशों में सहयोग के लिए रूस और यूक्रेन की सराहना की है। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह मध्यस्थता की सफलता, UAE, रूसी संघ और यूक्रेन के बीच विशिष्ट संबंधों को दर्शाती है। इसके अलावा UAE ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने और इस संकट के मानवीय प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी प्रयासों की सफलता सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया है।
सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी यूक्रेन के मुद्दे को लेकर चर्चा हो चुकी है। बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के स्थायी उप-प्रतिनिधि 'सुन लेई' ने जल्द से जल्द स्थिति को शांत करने और शीघ्र युद्धविराम सुनिश्चित करने की बात कही थी। चीन के स्थायी उप-प्रतिनिधि 'सुन लेई' ने कहा कि यूक्रेन संकट लंबे समय से जारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा अपेक्षा है कि जल्द से जल्द युद्ध समाप्त हो और राजनीतिक समाधान निकाला जाए। सभी पक्षों को वार्ता जारी रखनी चाहिए और सहमति बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सभी संबंधित पक्ष वार्ता प्रक्रिया में शामिल हों, संवाद बनाए रखें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के तहत एक व्यापक, स्थायी और बाध्यकारी शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ें।
UAE की मध्यस्थता पर रूस-यूक्रेन ने 193-193 कैदी रिहा किए हैं। रिहा किए गए कैदियों में सशस्त्र बल, नेशनल गार्ड, स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस, नेशनल पुलिस और स्टेट स्पेशल ट्रांसपोर्ट सर्विस के सदस्य शामिल हैं। समझौते के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि 193 यूक्रेनी सैनिक घर लौट रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन की विभिन्न क्षेत्रों में रक्षा की है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ रूस ने आपराधिक मामले दर्ज किए थे, साथ ही घायल सैनिक भी शामिल हैं।
जेलेंस्की ने आगे कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आदान-प्रदान हो रहे हैं और हमारे लोग घर लौट रहे हैं। इन आदान-प्रदानों को संभव बनाने के लिए काम कर रहे सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। यूक्रेन के लिए विनिमय कोष की भरपाई सुनिश्चित करने वाली अग्रिम पंक्ति की प्रत्येक इकाई को भी धन्यवाद। इस प्रयास में सहयोग कर रहे सभी साझेदारों का मैं आभारी हूं।
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