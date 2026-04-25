UAE की मध्यस्थता पर रूस-यूक्रेन ने रिहा किए 193-193 कैदी, अब तक कुल 6,691 लोगों को मिली आजादी

सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी यूक्रेन के मुद्दे को लेकर चर्चा हो चुकी है। बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के स्थायी उप-प्रतिनिधि 'सुन लेई' ने जल्‍द से जल्‍द स्थिति को शांत करने और शीघ्र युद्धविराम सुनिश्चित करने की बात कही थी। चीन के स्थायी उप-प्रतिनिधि 'सुन लेई' ने कहा कि यूक्रेन संकट लंबे समय से जारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा अपेक्षा है कि जल्द से जल्द युद्ध समाप्त हो और राजनीतिक समाधान निकाला जाए। सभी पक्षों को वार्ता जारी रखनी चाहिए और सहमति बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सभी संबंधित पक्ष वार्ता प्रक्रिया में शामिल हों, संवाद बनाए रखें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के तहत एक व्यापक, स्थायी और बाध्यकारी शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ें।