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US-Iran 2nd Round Talks: ईरानी प्रतिनिधिमंडल कब पहुंचेगा इस्लामाबाद? पाकिस्तानी मीडिया ने बताया

US-Iran negotiations: ईरान का प्रतिनिधमंडल आज रात पाकिस्तान पहुंच सकता है। ऐसा दावा पाकिस्तान की मीडिया में किया जा रहा है। पढ़े पूरी रिपोर्ट।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

Apr 24, 2026

Iran and Pakistan

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ हुई दूसरे दौर की वार्ता के दौरान की तस्वीर। (Photo - IANS)

US-Iran: पश्चिम एशिया में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका-ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता को लेकर बड़ा दावा किया गया है। पाकिस्तान स्थित एआरवाई न्यूज के अध्यक्ष कामरान खान के अनुसार, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल आज रात इस्लामाबाद पहुंचने वाला है।

कामरान खान ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि आसिम मुनीर के साथ गहन टेलीफोन वार्ता के बाद, विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व में एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहा है।' हालांकि, ईरानी सरकारी मीडिया ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में बताया कि विदेश मंत्री इशाक डार और उनके ईरानी समकक्ष अराघची के बीच क्षेत्रीय घटनाक्रम और युद्धविराम पर फोन पर बातचीत हुई, लेकिन इसमें पाकिस्तान में किसी ईरानी प्रतिनिधिमंडल के आने का कोई जिक्र नहीं किया गया।

ईरानी विदेश मंत्रालय ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि अराघची ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर इशाक डार और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ अलग-अलग फोन पर बातचीत की।

ट्रंप का समाधान की समय-सीमा बताने से इनकार

क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति में लगातार हो रहे बदलावों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान युद्ध के समाधान के लिए कोई समयसीमा बताने से इनकार कर दिया। CNN के अनुसार, ओवल ऑफिस से पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे जल्दबाजी न करने दें'। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने वार्ता ठप होने के लिए स्पष्ट नेतृत्व की कमी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वाशिंगटन को नहीं पता कि तेहरान में नेता कौन है।

ट्रंप ने की थी युद्ध विराम बढ़ाने की घोषणा

इससे पहले मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने की घोषणा की, जिसमें उन्होंने तेहरान के नेतृत्व को बातचीत के लिए एक एकीकृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए अधिक समय देने की आवश्यकता का हवाला दिया।

ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि यह निर्णय ईरान सरकार के भीतर विभाजन और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों की अपीलों को लेकर चिंताओं के बाद लिया गया है।

उन्होंने कहा था, 'ईरान सरकार की गंभीर रूप से विभाजित स्थिति को देखते हुए, जो कि अप्रत्याशित नहीं था, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर, हमें ईरान पर अपना हमला तब तक स्थगित करने के लिए कहा गया है जब तक कि उनके नेता और प्रतिनिधि एक एकीकृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर देते।'

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Published on:

24 Apr 2026 08:21 pm

Hindi News / World / US-Iran 2nd Round Talks: ईरानी प्रतिनिधिमंडल कब पहुंचेगा इस्लामाबाद? पाकिस्तानी मीडिया ने बताया

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