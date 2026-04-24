US-Iran 2nd Round Talks: ईरानी प्रतिनिधिमंडल कब पहुंचेगा इस्लामाबाद? पाकिस्तानी मीडिया ने बताया

क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति में लगातार हो रहे बदलावों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान युद्ध के समाधान के लिए कोई समयसीमा बताने से इनकार कर दिया। CNN के अनुसार, ओवल ऑफिस से पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे जल्दबाजी न करने दें'। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने वार्ता ठप होने के लिए स्पष्ट नेतृत्व की कमी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वाशिंगटन को नहीं पता कि तेहरान में नेता कौन है।