अमेरिका की बड़ी चेतावनी- होर्मुज स्ट्रेट के रास्ता पहले से ज्यादा खतरनाक, जहाजों के लिए खतरा बढ़ा, पेंटागन ने ईरान को बताया जिम्मेदार

अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने बताया कि उनकी सेना होर्मुज स्ट्रेट के खतरों पर नजर रखने और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान पहले भी इस क्षेत्र में व्यापारी जहाजों पर हमला कर चुका है। ईरान ने पांच व्यापारी जहाजों पर हमला किया है और उनमें से दो को जब्त भी किया है।

पेंटागन ने बताया कि अमेरिकी नौसेना ईरान से जुड़े बंदरगाहों वाले जहाजों पर सख्त रोक बनाए हुए है, जबकि बाकी जहाजों को नियंत्रित हालात में गुजरने दिया जा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ ने कहा कि इस कार्रवाई से आगे और हमलों की कोशिशें रुक गई हैं। उन्होंने कहा क‍ि इससे एक साफ संदेश गया है कि यह कोई दिखावटी नाकाबंदी नहीं है।