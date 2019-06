किर्गिस्तान में मोदी-पुतिन की मुलाकात, अमेठी में राइफल यूनिट के लिए दिया धन्यवाद

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) गुरुवार को शंघाई सहयोग संगठन ( Shanghai Cooperation Organisation ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान ( Kyrgyzstan ) पहुंचे हैं। राजधानी बिश्केक ( Bishkek ) में 13 और 14 जून को आयोजित हो रहे SCO शिखर सम्मेलन के इतर पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के कार्यक्रम भी तय थे। इसी के तहत पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की थी।

पीएम मोदी ने पुतिन का जताया आभार

बता दें कि यह मुलाकात दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए काफी अहम बताई जा रही है। पीएम मोदी ने इस दौरान पुतिन को अपना घनिष्ठ मित्र बताते हुए, उन्हें दिए गए रूस के सर्वोच्च सम्मान के लिए आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी में राइफल युनिट स्थापित करने के सहयोग के लिए आभार जताया। साथ ही मोदी ने पुतिन की तारीफ करते हुए कहा, 'हम तय करें तो समय सीमा में कितना बड़ा काम करते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपने प्रस्तुत किया।'

पुतिन का पीएम मोदी को निमंत्रण

बता दें कि शिखर सम्मेलन के इतर दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई। इस मुलाकात के बाद पुतिन ने मोदी को रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को इस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। विदेश सचिव विजय गोखले के मुताबिक पीएम ने यह न्यौता मंजूर कर लिया है। बता दें कि यह आयोजन सितंबर में होना है।

Foreign Secy,Vijay Gokhale in Bishkek on PM Modi's meet with Russian President Vladimir Putin: President Putin has invited the PM to be the main guest at Eastern Economic Forum in Vladivostok, Russia in early September, and PM Modi has accepted the invitation. pic.twitter.com/YlB1vYicaU — ANI (@ANI) June 13, 2019

Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin hold delegation level talks on the sidelines of the SCO summit in Bishkek. #Kyrgyzstan pic.twitter.com/M2teCkutKe — ANI (@ANI) June 13, 2019

विदेश मंत्रालय ने दिया था मोदी के वैश्विक नेताओं से मुलाकात का ब्यौरा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने यात्रा से पहले ही ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि पीएम मोदी SCO शिखर सम्मेलन ( SCO summit 2019 ) से इतर किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ( president Sooronbay Jeenbekov ) और अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा ईरान ( Iran ) के राष्ट्रपति हसन रूहानी ( President Hasan Ruhani ) से भी बातचीत करेंगे। बता दें कि अमरीकी प्रतिबंधों के बाद इन दोनों नेताओं (पीएम मोदी और हसन रूहानी) के बीच द्विपक्षीय वार्ता काफी अहम मानी जा रही है।

SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी, हवाई अड्डे पर हुआ जोरदार स्वागत

वहीं, विदेश मंत्रालय में सचिव गीतेश शर्मा ने कुछ समय पहले ही बताया था कि SCO शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच तथा पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। वहीं , पाक पीएम इमरान खान से बातचीत के अफवाहों को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी समकक्ष बीच इमरान खान के बीच कोई बैठक नहीं हो रही है। हालांकि यह भी आशंका जताई गई कि दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक मुलाकात संभव हो सकती है।

क्या है SCO संगठन?

बता दें कि SCO चीन के नेतृत्व वाला आठ देशों का एक आर्थिक सहयोग एवं सुरक्षा का संगठन है। 2017 में भारत व पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया था।

