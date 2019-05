SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में सुषमा स्वराज का संबोधन, कहा- श्रीलंका बम धमाकों ने ताजा किए पुलवामा के जख्म

बिश्केक। किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन ( SCO ) विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। बैठक के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकवाद की निंदा करते हुए श्रीलंका बम धमाकों पर दुख जताया। सुषमा स्वराज ने श्रीलंका के बम धमाकों पर परिषद का विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि अभी भारत पुलवामा के शहीदों के लिए रो रहा था कि पड़ोसी देश श्रीलंका में इतना बड़ा हादसा हो गया।

शेरपा कामी रीता ने 24 वीं बार एवरेस्ट फतह कर रचा इतिहास, बनाया नया विश्व रिकॉर्ड

SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में सुषमा स्वराज का संबोधन

शंघाई सहयोग संगठन ( Shanghai Cooperation Organisation) के विदेश मंत्रियों की बैठक में बोलते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत आतंकवाद और इसे फंडिंग करने वाले देशों की निंदा करता है। विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे, चाबहार पोर्ट, अश्गाबात समझौते और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग में भागीदारी से भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट है। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत ने 2017 में काबुल, कंधार, नई दिल्ली और मुंबई के बीच एयर फ्रेट कॉरिडोर का भी संचालन किया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, "हम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की पहल का स्वागत करते हैं। लेकिन शर्त है कि ये सभी समावेशी, टिकाऊ और पारदर्शी होनी चाहिए। हम देशों के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का सम्मान करते हैं।"

External Affairs Minister, Sushma Swaraj at the meeting of Council of Foreign Ministers (CFM) of Shanghai Cooperation Organisation in Bishkek, Kyrgyzstan. pic.twitter.com/54VlkmfLSW