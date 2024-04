इन 5 राशि वालों को 23 अप्रैल से बीवी के गुस्से का करना पड़ सकता है सामना, जानिए क्या है वजह

Published: Apr 19, 2024 01:52:36 pm Submitted by: Pravin Pandey

Mars Transit in pisces: हर ग्रह का राशि परिवर्तन सभी राशि के लोगों पर असर डालता है। अब मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल पराक्रम के कारक हैं, इसलिए मंगल गोचर लोगों को जीवन में सफलता दिलाता है, करियर में उन्नति दिलाता है तो लव लाइफ और जीवन में तनाव भी बढ़ाता है। आइये जानते हैं 23 अप्रैल को मंगल गोचर किन राशि के पति-पत्नी के संबंध में तनाव बढ़ा सकता है (Tension between husband wife due to Mars transit)।

कब हो रहा है मंगल ग्रह का गोचर पंचांग के अनुसार मंगल ग्रह का गोचर 23 अप्रैल 2024 को सुबह 08.19 बजे मीन राशि में होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल उग्र स्‍वभाव वाले ग्रह हैं। यदि मंगल कुंडली में मजबूत हो तो व्‍यक्‍ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख-सुविधाएं मिलती हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। करियर में सफलता और मान-सम्‍मान मिलता है। वहीं मंगल किसी अशुभ ग्रह जैसे राहु या केतु के साथ हों तो जीवन में कई तरह की समस्‍याएं लाते हैं। सेहत खराब रहती है, तनाव रहता है और मान-सम्‍मान में कमी आती है। इसके साथ धन हानि होने का खतरा रहता है। अब जब मंगल मीन राशि में आएंगे कुछ राशियों के लोगों के प्रेम जीवन में मुश्किलें खड़ी कर सकते है।

इन लोगों की लवलाइफ में होगा तनाव मेष राशि 23 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, इसका मेष राशि के लोगों की लवलाइफ पर भी असर पड़ेगा। आपकी राशि मेष है तो मीन राशि में मंगल गोचर के समय आपके रिश्‍ते में उतार-चढ़ाव आ सकता है। इस समय आपके लिए अपने रिश्‍ते में मिठास बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इस समय पति-पत्नी में बातचीत कम हो सकती है और आप निराश-दुखी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके और आपके पार्टनर के बीच आपसी तालमेल भी कम रहने वाला है। आपको इस समय धैर्य से काम लेने और अपने जीवनसाथी के साथ सामंजस्‍य बिठाने की जरूरत पड़ेगी। सिंह राशि मंगल राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों की लवलाइफ का भी टेस्ट लेगा। आपकी राशि सिंह है तो 23 अप्रैल को मंगल के मीन राशि में प्रवेश करने पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जीवनसाथी से बात करते समय शब्‍दों पर नियंत्रण रखें। आपके मुंह से कोई ऐसी बात न निकले जिससे रिश्‍ते में दरार आए। आपकी छोटी-सी लापरवाही आपके रिश्‍ते को खराब कर सकती है। घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ भी थोड़ा संभलकर बातचीत करें। ये भी पढ़ेंः Monthly Horoscope May Singh Rashi: सिंह राशि वालों को मई में मिलेंगे नए मौके, सिंह मासिक राशिफल में पढ़ें अपना भविष्य तुला राशि तुला राशि के लोगों के लिए इस समय दांपत्य जीवन में सुख-शांति कायम रखना मुश्किल हो सकता है। अहंकार आप लोगों के रिश्ते को खराब कर सकता है। इस समय पार्टनर से बहस करने से बचें, क्योंकि छोटी-छोटी बात झगड़े में बदल सकती है। आपके लिए रिश्‍ते में प्‍यार को बनाए रखना कठिन हो जाएगा। तुला राशि वाले अपने पार्टनर का ध्यान रखें और उनसे कोई भी गलत बात न कहें। इससे आपके और आपके पार्टनर का रिश्‍ता मजबूत हो सकता है। वृश्चिक राशि मीन राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ पर भी असर डालेगा, वृश्चिक राशि के लोगों का पार्टनर के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। ऐसा लग सकता है कि जीवनसाथी के साथ व्‍यवहार में बदलाव की जरूरत है। मंगल राशि परिवर्तन की वजह से आप दोनों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। अहंकार प्‍यार पर भारी पड़ सकता है। आपके लिए अपने रिश्‍ते में मिठास और प्रेम को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। ये भी पढ़ेंः Kanya Masik Rashifal May: कन्या राशि वाले शुरू कर सकते हैं नया काम, कन्या मासिक राशिफल में जानें कैसा रहेगा मई मकर राशि मीन राशि में मंगल के रहने तक मकर राशि के लोग अपने प्रेम जीवन में सोच-समझकर कदम उठाएं। आप दोनों के बीच मिठास कम रहेगी और बात-बात पर खटपट होगी। आप दोनों के बीच आपसी समझ की कमी से समस्‍याएं होंगी। आपके अंदर अहंकार बढ़ सकता है और आप दोनों की छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई हो सकती है।