VRS लेने वाले DGP बोले-'राजनीति में आना कोई गुनाह नहीं, बिना गॉडफादर करना पड़ेगा संघर्ष'

(पटना,औरंगाबाद): बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने राजनीति में प्रवेश के स्पष्ट संकेत दिए हैं। उन्होंने यहां कहा कि उनके क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में आकर उनसे मिलते हुए राजनीति में आने का आग्रह कर रहे हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद बुधवार को हालांकि पांडेय ने चुनाव लड़ने की अटकलों से किनारा कर लिया था।

पार्टी ज्वाइन करने की बात से इंकार किया

गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में पूर्व डीजीपी ने कहा कि उन्होंने अभी किसी पार्टी को ज्वाइन करने का मन नहीं बनाया है। कहा कि उनके गृहक्षेत्र बक्सर के लोग आकर उनसे लगातार मिल रहे हैं और राजनीति में आने का आग्रह कर रहे हैं। पांडेय ने कहा कि अगर मैं किसी पार्टी में शामिल होकर राजनीति में आता हूं तो यह पूरी तरह जनता के दबाव में आकर लिया गया निर्णय होगा।

राजनीति में नहीं कोई गॉड फादर

#WATCH It'll obviously happen as I've no godfather. I don't have a political background. We used to do farming & rear cattle. I've come from there. It's not acceptable to some: Gupteshwar Pandey, former Bihar DGP who recently took VRS, when asked on criticism by political leaders pic.twitter.com/MHiZkmatmU