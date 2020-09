सरकार ने Car Insurance से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानें अब क्या है जरूरी

-Fastag Mandatory for Third Party Insurance: केंद्र सरकार डिजिटल ( Digital ) लेन-देन को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है।

-इस कड़ी में अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( Ministry of Road Transport and Highways ) ने चार पहिया वाहनों के लिए जनवरी 2021 से फास्टैग ( Fastag ) लगाना अनिवार्य कर दिया है।

-अब गाड़ी का इंश्योरेंस ( Car Insurance ) कराने के लिए भी फास्टैग जरूरी होगा।