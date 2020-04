लॉक डाउन के बाद ऐसे करेंगे ट्रेन और बस का सफर तो छू भी नहीं पाएगा कोरोना वायरस

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस ( Corona Virus ) की वजह से लॉक डाउन किया जा चुका है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ( Public Transport ) को भी बंद कर दिया गया है जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके और कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके।

कोरोना वायरस की वजह से देशभर में 21 दिन का लॉक डाउन ( lockdown ) किया गया है जो 14 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि 15 अप्रैल से रेल ( Booking Train in Lockdown ) ( Train Book in Lockdown ) और बस ट्रांसपोर्ट सेवाएं बहाल हो जाएंगी ( 15 April Lockdown ) इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है लेकिन लोग ऐसा मान रहे हैं।

अगर बस ( Bus ) और Train ट्रांसपोर्ट सेवाएं बहाल होती हैं और आप भी इनसे सफर करते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बस और ट्रेन के सफर के दौरान कोरोना वायरस के खतरे से खुद को सुरक्षित ( How to be Safe in Train ) ( Safety Precautions in Train ) रख सकते हैं।

अल्कोहल स्प्रे : अल्कोहल स्प्रे किसी भी तरह के जीवाणु और विषाणु को खत्म करने के लिए बेहद ही कारगर होता है ऐसे में अगर आप बस और ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी सीट या बर्थ पर बैठने या लेटने से पहले इस अल्कोहल स्प्रे से उसे सैनिटाइज करना ना भूलें इससे कोरोना वायरस का खतरा नहीं रहेगा।

सैनिटाइजर : बस या ट्रेन की सफर के दौरान अपने साथ लिक्विड सैनिटाइजर जरूर रखें और थोड़े थोड़े समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें।

फेस मास्क : फेस मास्क ट्रेन और बस के सफर के दौरान बेहद ही जरूरी है और कोशिश करें कि आप इसे गलती से भी ना उतारे।

हैंड ग्लव्स: मार्केट में मेडिकल ग्लव्स आसानी से अवेलेबल है जिन्हें पहनने से आपके हाथ कोरोनावायरस के संक्रमण से बच सकते हैं इसलिए बसे ट्रेन का सफर करते समय अपने हाथ में यह ग्लव्स पहन कर रखें।

खाना खाने से बचें : ट्रेन या बस का सफर करते समय इस बात का ध्यान दें कि किसी भी तरह की खाने पीने की चीजों से परहेज करें क्योंकि ऐसा करते समय आपको फेस मास्क उतारना पड़ेगा इसलिए घर से खाना खाकर ही चलें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही पानी पिए।